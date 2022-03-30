لبنان | بالصورة: عبد السلام غادر ولم يعد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 مارس 2022 04:16 مساءً - منذ ساعتين

تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود عبد السّلام ياسر الصفوك (من مواليد عام 2004، سوري) الذي غادر، قُرابة الساعة 16:00 من تاريخ 24-3-2022، مركز عمله الكائن في محلّة ساحة الغبيري – حارة حريك، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بغرفة عمليات شعبة المعلومات على الرقم: 1788، للإدلاء بما لديهم من معلومات.