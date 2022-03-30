لبنان | بالصورة: عبد السلام غادر ولم يعد

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 مارس 2022 04:16 مساءً - منذ ساعتين
قوى الامن الداخلي
تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود عبد السّلام ياسر الصفوك (من مواليد عام 2004، سوري) الذي غادر، قُرابة الساعة 16:00 من تاريخ 24-3-2022، مركز عمله الكائن في محلّة ساحة الغبيري – حارة حريك، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يعُد لغاية تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بغرفة عمليات شعبة المعلومات على الرقم: 1788، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
عبد السلام غادر ولم يعد