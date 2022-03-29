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لبنان | قاصر سورية غادرت منزل ذويها ولم تعد.. “صور”

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 29 - مارس - 2022 8:36 مساءً

المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، “بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة القاصر المفقودة سدرا مختار الديب “من مواليد عام 2006، سورية الجنسيّة”، التي غادرت بتاريخ 22-3-2022، منزل ذويها الكائن في محلّة ​برج حمود​، ولم تعُد لغاية تاريخه”.

وطلبت في بيان، “من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة برج حمود في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 244431/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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