لبنان | قاصر سورية غادرت منزل ذويها ولم تعد.. “صور”

- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 29 - مارس - 2022 8:36 مساءً
المديرية العامة لقوى الامن الداخلي
عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، “بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة سدرا مختار الديب “من مواليد عام 2006، سورية الجنسيّة”، التي غادرت بتاريخ 22-3-2022، منزل ذويها الكائن في محلّة برج حمود، ولم تعُد لغاية تاريخه”.
وطلبت في بيان، “من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة برج حمود في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 244431/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.