لبنان | السفير البريطاني: الإنتخابات فرصة الشباب للمشاركة الكاملة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 مارس 2022 07:13 مساءً - منذ 43 دقيقة

آخر تحديث: 29 - مارس - 2022 7:13 مساءً

اعلنت السفارة البريطانية في بيان، ان “السفير البريطاني في لبنان الدكتور إيان كولارد زار بعلبك “مدينة الشمس” وانضم إلى طاولة حوار مع طلاب من الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا في زحله.

وكانت زيارة السفير إلى بعلبك فرصة للاستماع إلى محافظ بعلبك-الهرمل بشير خضر والمسؤولين المحليين وكبار الشخصيات والمنظمات غير الحكومية حول ما يقومون به لدعم مجتمعاتهم خصوصا في الأوقات الصعبة للغاية التي تشهدها البلاد.

التقى السفير كولارد رئيس اتحاد بلديات دير الأحمر جان فخري ومفتي بعلبك – الهرمل الشيخ بكر الرفاعي وراعي أبرشية بعلبك ودير الأحمر المطران حنا رحمة ورئيس الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب الدكتور رامي اللقيس”.

وأعرب كولارد عن “سعادته بزيارة المزرعة المجتمعية في بعلبك التي تساهم في تحسين وتطوير القطاع الزراعي في المنطقة وتقدم دورات تدريبية وإرشادية لمئات المزارعين، بالإضافة إلى توزيع آلاف الشتول الطبيعية. كما توفر المزرعة سوقا للخضروات والمحاصيل الصحية والطبيعية والمنتجات الغذائية المصنعة لأسواق الجملة والتجزئة”.

وفي ختام زيارته قام السفير بجولة على المعالم والآثار التاريخية الشهيرة في المدينة.

وقال كولارد قبل مغادرته بعلبك: “يسعدني أن أتمكن أخيرا من زيارة بعلبك. لقد كنت أتطلع إلى هذه الزيارة منذ وصولي إلى لبنان في الصيف الماضي. وكانت فرصة للاستماع إلى المحافظ خضر وممثلي المنظمات غير الحكومية وكبار الشخصيات المحلية بشأن العمل الهام الذي يقومون به والتحديات العديدة التي يواجهونها في الأوقات الصعبة للغاية. وفي مناقشاتنا كررت دعم المملكة المتحدة المستمر للشعب اللبناني وأهمية تنفيذ إصلاحات عاجلة لضمان التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو أمر أساسي ليتمكن لبنان من المضي قدما. كما ناقشنا أهمية إجراء انتخابات برلمانية شفافة ونزيهة وشاملة وفي الوقت المناسب في أيار المقبل”.

وفي وقت سابق، انضم السفير كولارد إلى طاولة حوار مع طلاب الشؤون الدولية والأعمال في الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا في زحله، وأعرب عن اهتمامه بـ”الاستماع إلى قلقهم وتطلعاتهم لبلدهم”. وأكد “اهمية الانتخابات النيابية المقبلة باعتبارها فرصة للشباب للمشاركة الكاملة وإسماع صواتهم”. وقدم لمحة عامة عما تقوم به المملكة المتحدة في لبنان “لدعم شعب لبنان وأمنه واستقراره”.