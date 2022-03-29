لبنان | ارتفاع كبير لسعر ربطة الخبز.. اليكم الاسعار الجديدة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 مارس 2022 05:54 مساءً - منذ 49 دقيقة

حدّدت وزارة الاقتصاد والتجارة أسعار ربطة الخبز كالآتي:

•ربطة الخبز الصغيرة وزن 358 غراماً بـ7000 ليرة.

•ربطة الخبز الوسط وزن 815 غراماً بـ11000 ليرة.

•ربطة الخبز الكبيرة وزن 1085 غراماً بـ14000 ليرة.

حتّم التسعيرة الجديدة الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات التي تؤثر مباشرةً في سعر الطحين وفي كلفة إنتاج ربطة الخبز، إلى جانب ارتفاع سعر القمح في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى ما شهده سعر صرف الدولار من ارتفاع في السوق الموازية.