لبنان | ما هي شروط استقبال المرشحين في الصالات الرعوية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 مارس 2022 05:54 مساءً - منذ ساعتين

وجّه راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون كتاباً الى كهنة رعايا الابرشية وابنائها وبناتها يتعلق باستخدام صالات الكنائس جاء فيه: “استنادا إلى مضمون التنبيهات “في شأن المحافظة على الكنائس والاحتفالات الدينية” الصادرة عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان في تاريخ 18/11/2006 في الفقرة الثالثة التي تنص على ما يلي: “تستعمل صالات الكنائس في المناسبات الرعوية كافة، للتلاقي والاستقبال، وفقا للنظام الموضوع لها، ولا يجوز استخدامها للنشاطات السياسية والفئوية التي لا صلة لها برسالة الكنيسة الراعوية المتاحة للجميع، ولما كنا قد أجزنا استخدام الصالات الرعوية للقاء المرشحين وأبناء الرعية مع المحافظة على الاجراءات الوقائية الصحية كاملة بسبب خطر وباء كورونا، نذكر ونوصي بما يلي:

– استقبال جميع المرشحين للانتخابات النيابية، من دون استثناء، في الصالة الرعوية، ما لم تتوفر أماكن أخرى للاستقبال، مع المحافظة على روح المحبة والأخوة.

– عدم استخدام الشعارات الحزبية من أعلام وغيرها…

– عدم استعمال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالرعية أو التبليغ على المذبح للدعوة إلى لقاءات لا صفة رعوية لها ولو كانت في القاعات الرعوية.

عدم السماح بوضع صناديق الاقتراع داخل الكنائس أو في مداخلها.

نأمل أن تساهم هذه التدابير في المحافظة على الروح الأخوية والتضامن بين أبناء الرعية كافة. وفي الختام نستمطر عليكم بركة الرب”.