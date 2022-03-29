لبنان | المطران جورج بوجوده الى مثواه الأخير السبت

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 مارس 2022 05:54 مساءً - منذ ساعتين

نعى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ورئيسا أساقفة أبرشيتي طرابلس وانطلياس المارونيتين المطرانان يوسف سويف وأنطون بو نجم والمطارنة اعضاء سينودوس الكنيسة المارونية وكهنة ابرشية طرابلس المارونية ورهبانها وراهباتها ومؤمنوها وجمعية الرسالة للآباء اللعازريين وعائلة بوجوده، رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية سابقا، المثلث الرحمة المطران جورج بوجوده، الذي سيحتفل بصلاة المرافقة لراحة نفسه يوم السبت 2 نيسان 2022 الساعة الثانية بعد الظهر في كنيسة مار مارون في طرابلس.