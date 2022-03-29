لبنان | وزير الطاقة وليد فياض يغني: كلمة حلوة وكلمتين.. وما وعدتك بنجوم الليل!!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 مارس 2022 05:54 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 29 - مارس - 2022 4:17 مساءً

خرج وزير الطاقة والمياه وليد فياض من جلسة مجلس النواب على نغمات أغنية الفنانة الشهيرة داليدا “حلوة يا بلدي”، والفنان وائل كفوري “ما وعدتك بنجوم الليل”، كاشفا في حديث خاص لصوت بيروت انترناشونال انهم في انتظار البنك الدولي للموافقة على التمويل وشروطه بالنسبة لخطة الكهرباء. وأشار فياض الى ان حديثه عن العشرة ساعات اضافية للتغذية الكهربائية متعلقة بزيادة التغذية عن طريق مصر، والتي من خلالها ستعطينا اربعة ساعات اضافية وعن طريق الاردن ستعطينا ساعتين الى اربعة ساعات اضافية.

وشدد في حديثه ان الكرة الآن في ملعب البنك الدولي، لافتا الى ان البنك تأخّر في الردّ على الموافقة على شروط التمويل ومن خلال موافقته نصل الى العقد مع مصر، ومن هنا الادارة الامريكية تعطي الضوء الاخضر النهائي لجر الغاز.

وأوضح فياض ان المجتمع الدولي واقف الى جانب لبنان بملف الكهرباء، مضيفا الى ان الإدارة الامريكية والبنك الدولي يربطان موضوع جر الكهرباء من الاردن بموضوع الغاز، قائلا: الغاز أولا وثم الكهرباء، مع العلم اننا جاهزون بملف الكهرباء.

ولفت الى ان الكهرباء يجب ان تأتي بين الساعتين والاربعة ساعات، ومن لا يحصل على هذا الوقت من التغذية الكهربائية ممكن ان يكون سببه عطل في الشبكات او اضراب المستخدمين في شركة كهرباء لبنان.

وقال فياض انني أحاول ان أعد وأوفي بما أعد به، مؤكدا انه لا يعد بشيء ليس اكيدا منه.

وختم حديثه بجملة: “تفاءل بالخير تجده”.