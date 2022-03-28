لبنان | متى يعود السفيران السعودي والكويتي الى لبنان؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ 20 دقيقة

آخر تحديث: 28 - مارس - 2022 11:03 مساءً

إعتبر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب أن “الحلحلة على خط العلاقات اللبنانية الخليجية بدأت بالورقة الكويتية، ونشكر لوزير خارجية الكويت جهوده ونأمل في عودة العلاقات اللبنانية السعودية تدريجيا”.

وقال، في حديث إلى برنامج “ضروري نحكي” عبر شاشة الـOTV: “لم نسمع من السعودية عودة سفيرها الى لبنان، وكل ما حكي هو مجرد ما نشر في الصحف أما السفير الكويتي فسيعود لكن لا موعد حتى الساعة”.

وعن زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون الى الفاتيكان، قال بو حبيب، “الفاتيكان يساعد لبنان إنسانيا وكذلك في الدعم الغربي، ولا أحد يعرف ماذا دار بين الرئيس عون والبابا فرنسيس ويبدو أن روح بعض الصحافيين كانت حاضرة في الإجتماع ولا يمكنني الرد على التكهنات التي انتشرت”.

وأضاف: “البابا فرنسيس أكد للرئيس عون أنه سيزور منطقة الشرق الأوسط ولبنان سيكون محطة في خلال هذه الزيارة ولكنه لم يحدد التاريخ”.

وختم بو حبيب: “موقفنا من ما يحصل بين روسيا وأوكرانيا قائم على ميثاق الأمم المتحدة وأطلعت السفير الروسي على هذا الموقف”.