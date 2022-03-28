لبنان | دولار السوق السوداء يتحكّم بأسعار الأدوية.. ما الجديد؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 28 - مارس - 2022 5:52 مساءً

وقع وزير الصحة، فراس أبيض مؤشر زيادة أسعار الأدوية على سعر صرف 23500 للدولار، بحسب ما علمت قناة الـ “MTV”.

وفي التفاصيل، سيسجّل مؤشر أسعار الأدوية زيادة بنسبة 13,6 في المئة على الأسعار، بعدما كان سعرها على أساس سعر صرف 20650 للدولار.

ويأتي ذلك بعد الإرتفاع الأخير الذي سجّله سعر صرف الدولار في الايّام الماضية.

وتراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء، اليوم الإثنين ما بين 24000 و24050 ليرة لبنانية للدولار الواحد، مقابل 24100 و24150 ليرة لبنانية للدولار الواحد في تعاملات الأمس.