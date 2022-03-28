لبنان | وفد أميركي يزور ميقاتي.. “الانتخابات ستحصل في موعدها”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 مارس 2022 04:13 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 28 - مارس - 2022 3:02 مساءً

زار وفد من مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان” أميركان تاسك فورس فور ليبانون” برئاسة إد غبريال وحضور السفيرة الاميركية دوروثي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي، حيث تناقش الطرفان الوضع الاقتصادي واهمية تحرك الحكومة سريعاً. وقال” غبريال” إن “تأجيل اتخاذ اي من القرارات ينعكس مزيدا من الصعوبات على الشعب، وفي حال تأجيل القرارات كثيراً لن يعود الوقت متاحاً، وهذا ما نقلناه لدولة رئيس مجلس الوزراء”.

أمّا في ما يتعلق بالانتخابات، فنقل الوفد لميقاتي أهمية حصولها في وقتها، واكد الأخير حصولها في أيار وأن الحكومة ستؤمن التمويل اللازم لها. وفق ما قال رئيس الوفد، لافتا الى “اننا تطرقنا الى ضرورة ضمان الشفافية واحترام حق اقتراع المغتربين، وهذا ما طالبنا به وقد أبدى دولة الرئيس كل ايجابية على هذا الموضوع”.

ورداً على سؤال عن كيفية دعم الشعب اللبناني خلال هذه الفترة العصيبة، قال غبريال إن “مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان هي من أولى المؤسسات التي لا تتوخى الربح والتي تدعم لبنان في واشطن وتضم اميركيين من جذور لبنانية وهي منخرطة في الكونغرس الاميركي وادارة الرئيس بايدن. وقد قدمنا الاسبوع المنصرم مشروع من ثمانية اجزاء للكونغرس الذي خصص نحو 300 مليون دولار أميركي للبنان. وكنا قد قدمنا للبنان السنة الماضية 800 مليون لبنان وستفوق التقديمات هذا المبلغ في السنوات القادمة”.

واذ شدد على اهمية دعم وحدة الاراضي اللبنانية وسيادتها، أكد غبريال ان الولايات المتحدة تثق بالقوى المسلحة اللبنانية وستستمر في دعمها في السنوات المقبلة، مشيرًا الى “أن المجتمع المدني مهم في اطار الدعم الذي نقدمه اضافة الى سعينا لحصول الجامعة الاميركية في بيروت والجامعة اللبنانية الاميركية وجامعة سيدة اللويزة على التمويل المناسب، اضافة للعديد من مؤسسة المجتمع المدني التي تهتم بشؤون الشعب اللبناني. لقد زرنا هذه الاسبوع عدد من المؤسسات الانسانية وقد وعدناها بتقديم الدعم “.