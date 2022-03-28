لبنان | وزير التربية يتلقّى وعودًا من عون حول قضايا الجامعة اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 مارس 2022 04:13 مساءً - منذ 3 ساعات

كشف وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي انه تلقى وعدا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالتحادث مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لعرض القضايا الملحة المتعلقة بالجامعة اللبنانية ومنها التعيينات، على جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، مشيرا الى انه حتى الان لم تستجب الجهات المانحة لتقديم المساعدات للمعلمين في القطاع الخاص.

كلام الحلبي جاء بفي تصريح للصحافيين، بعد زيارته قصر بعبدا، ناشد فيه المدارس التي لم تلبّ حقوق معلميها لا سيما لجهة تسديد الدرجات الست تلبيتها.

كما طالب وزير التربية الرئيس عون الموافقة على تمرير المراسيم التي أرسلها الى رئاسة الحكومة، بعضها منذ اشهر والبعض الاخر منذ أسابيع، وعرضها على مجلس الوزراء، لافتا الى انه “في ظل وضع الجامعة اللبنانية والمخافة من ان تنزلق اكثر الى الانهيار، ربما تساعد هذه المراسيم على لملمة الأوضاع، وبصورة خاصة الإدارية والاكاديمية والتعليمية وتلك المتصلة بوضع المدربين والموظفين في الجامعة، ما يتيح لطلابها التقدم للامتحانات المؤجلة منذ اسابيع لعدم توفر الجو المناسب”.

واذ قال: “وعدني فخامة الرئيس انه ربما ستبت هذه القضايا يوم الأربعاء بعد ان يتحادث مع رئيس مجلس الوزراء لكي يتم عرض هذه القضايا على الجلسة المقبلة للحكومة”،لفت الى انه استعرض مع عون قضايا اخرى متصلة بتطور عمل المركز التربوي بما يتعلق بالمناهج وعملية تطويرها “لأننا اصبحنا على عتبة الإعلان عن الاطار الوطني للمناهج الجديدة”.

وردّا على سؤال عن التعيينات في الجامعة اللبنانية وما يحكى عن صعوبات يواجهها بعض المدارس لجهة صرف رواتب المعلمين والموظفين، أكد “اننا لم نقصر باي جهد في تأمين عطاءات إضافية الى الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية بصورة خاصة. اما في المدارس الخاصة، فهناك مشكلة لأننا خاطبنا الجهات المانحة لكي تؤمن لنا بعض المساعدات للمعلمين في التعليم الخاص ولكن حتى الان لم يصر الى الاستجابة لطلبنا”، معربًا عن تفاؤله بالتوصل في وقت قريب الى ما يرضي هؤلاء المعلمين ويجيب على بعض احتياجاتهم لانه من الصعب في ظل انهيار العملة الوطنية وغلاء المعيشة وكلفة النقل الاستمرار على الحالة السابقة.

اما بالنسبة للتعيينات في الجامعة اللبنانية، فقال: “لقد طرحت هذا الموضوع اليوم مع فخامة الرئيس ووعدت بان هذه الأمور ستعرض على جلسة مجلس الوزراء التي امل ان يتم الاتفاق عليها لكي تمر بعد غد”.