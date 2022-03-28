لبنان | ارتفاع جديد لأسعار المحروقات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 28 - مارس - 2022 10:27 صباحًا

صدر جدول أسعار المحروقات صباح اليوم، وهو على الشكل الآتي:

صفيحة البنزين 98 أوكتان 481000 ل.ل.

صفيحة البنزين 95 أوكتان 470000 ل.ل.

صفيحة المازوت 549000 ل.ل.

يذكر أن عضو نقابة أصحاب المحطات جورج براكس، أشار في حديث سابق له إلى أن “الطوابير ستخف أمام المحطات مع استلام الوقود،وعلى مصرف لبنان أن يؤمن الدولار واذا لم يستطع فليتم إلغاء جدول الاسعار وتحريره حسب سعر الصرف”.

بدوره، أشار رئيس مجلس إدارة شركتي “كورال” و”ليكويغاز” أوسكار يمين إلى أنّ “كميات المحروقات التي تحتاجها الاسواق متوافرة، وسيتم اعتبارًا من صباح اليوم الاثنين بدء التسليمات لكافة المناطق اللبنانية ما سيؤدي إلى حلّ الأزمة”.

وبالتالي انفرجت الأزمة موقتاً بانتظار اعتماد آلية تسعير مستدامة تحفظ حقوق الجميع.

وكان القطاع النفطي عقد لقاءات عدّة مع وزير الطاقة في الأيام القليلة الماضية، واتّفقوا على آلية تسعير البنزين، لأنّ المصرف المركزي يتأخّر في تحويل الليرات الى دولار عبر منصّة “صيرفة”.