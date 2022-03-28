لبنان | فادي أبو شقرا: الشركات ستوزع المحروقات غداً على المحطات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا في حديثٍ عبر قناة “الجديد” إنّ “الأمور تتجه نحو الحل بملف البنزين”، مشيراً إلى أن “الشركات ستوزع المحروقات غداً على المحطات”.

وأضاف: “التطمينات التي صدرت مؤخراً عن مختلف الجهات ساهمت بإراحة السوق وهناك محطات فتحت أبوابها”.

واعتبر أبو شقرا أن المواطن يتكبّد عناء ارتفاع تكلفة صفيحة البنزين، لافتاً إلى أن “تحرير سعر المحروقات يؤدي إلى بلبلة ويجعل الأمور غير مضبوطة”.

كما أعلن رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط، مارون شماس، للـ”LBCI” حلّ أزمة البنزين بعد الإتفاق مع وزارة الطاقة على إصدار تسعيرة جديدة غدًا الإثنين تراعي مطالب المستوردين.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركتي “كورال” و”Liquigas” اوسكار يمين إلى أنّ كميات المحروقات التي تحتاجها الاسواق متوافرة، وسيتم اعتبارًا من صباح الاثنين بدء التسليمات لكافة المناطق اللبنانية ما سيؤدي الى حل الأزمة التي شهدتها الاسواق في الاسبوع الماضي.