لبنان | ليلة شتوية قاسية تتسبب بخسائر بالمزروعات في عكار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 45 دقيقة

شهدت عكار ليلة شتوية ماطرة ومثلجة مع عواصف رعد وبرق أنارت فضاءها، الامر الذي تسبب بقطع كافة الطرق الجبلية بالثلوج وبلغت زخات البرد مناطق ساحلية ووسطية عدة.

ولفت رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع خالد ديب الى أن “جرافات وزارة الاشغال بالتعاون مع بلدية فنيدق واتحاد بلديات المنطقة، تعمل على فتح كل الطرق الرئيسية التي أعادت ثلوج الليل اقفالها”، مطمئنا الى ان “العمل جار لاعادة فتح طريق فنيدق القموعة الذي بات مفتوحا على مسلك واحد وفقط للسيارات الرباعية الدفع والمجهزة بسلاسل معدنية”، متمنيا على “رواد هذه المنطقة عدم سلوكها خلال الساعات المقبلة افساحا في المجال لمتابعة الجرافات عملها وعدم إعاقتها ولتمكينها من فتح الطريق بشكل تام، وذلك حرصا على السلامة العامة ولتفادي حصول انزلاقات وحوادث سير بفعل طبقة الجليد التي تتشكل بسرعة نتيجة انخفاض درجات الحرارة”.

هذا وتسببت الرياح بخسائر اضافية بالمزروعات الشتوية في المناطق الساحلية، وبخاصة في البيوت الزراعية المحمية التي مزقت الرياح اغطيتها وساهمت الامطار والجليد بإتلاف المنتجات الزراعية بالقسم الاكبر منها.

وطالب المزارعون الدولة بالوقوف الى جانبهم وتقديم المساعدات التي تمكنهم من النهوض اثر الخسائر الكبيرة التي رتبتها احوال الطقس هذا العام.