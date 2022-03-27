لبنان | احتجاجات في كفرصير على التقنين الكهربائي القاسي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 35 دقيقة

نظم أهالي بلدة كفرصير وقفة احتجاجية في ساحة البلدة، “احتجاجا على التقنين الكهربائي القاسي، الذي تعاني منه البلدة، وجشع تجار المواد الغذائية الذين يرفعون الاسعار دون رقيب أو حسيب، اضافة الى الابتزاز الذي يمارسه اصحاب محطات المحروقات في البلدة، الذين يقفلون محطاتهم رغم وجود مخزون لديهم بهدف استغلال رفع الاسعار”.

ورفع المحتجون لافتات تندد “بجشع التجار الذين لا طائفة لهم ولا دين”، و”بتقاعس اجهزة الدولة الرقابية عن ممارسة دورها”.

وألقيت كلمات للعديد من المواطنين، أجمعت على دعوة اجهزة الرقابة في الدولة لاخذ دورها الصحيح في ممارسة عملها ومراقبة تجار المواد الغذائية، والكشف على محطات المحروقات من دون اي محسوبيات، وفتح مستودعات التموين الغذائي بقوة الحق، “لان هؤلاء التجار يستغلون المواطن كل مرة لرفع اسعارهم والتحجج بسعر صرف الدولار” .