لبنان | خمسة آلاف ركضوا في سباق السيدات “طريقك قرارك”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 27 - مارس - 2022 3:40 مساءً

نظمت جمعية بيروت ماراثون بالتعاون مع الاتحاد اللبناني لألعاب القوى سباق “طريقك قرارك”، أحرزت من خلاله العداءة الأولمبية اللبنانية شيرين نجيم لقب سباق السيدات للسنة الثانية على التوالي، وبدء الماراثون منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الأحد 27 آذار الحالي إنطلاقاً ووصولاً من واجهة بيروت البحرية والذي تضمن الركض لمسافات ثلاث كانت الأولى عند الساعة 7 صباحأ مع سباق نصف الماراثون 21 كلم للسيدات والرجال وعند الساعة 7:30 مع سباق 10 كلم التنافسي للسيدات فقط وعند الساعة 9 سباق 5 كلم المفتوح لجميع الفئات ومن مختلف الأعمار وهو مخصص لأجل قضية بالتنسيق مع 7 جمعيات خيرية.

وكانت رئيسة جمعية بيروت ماراثون مي الخليل ونائب الرئيس أمين عام اللجنة الأولمبية اللبنانية العميد المتقاعد حسان رستم وأمين السر المستشار الإعلامي حسان محيي الدين في إستقبال الشخصيات الرسمية والرياضية تقدمهم رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية الدكتور بيار جلخ ورئيس إتحاد ألعاب القوى رولان سعادة وعدد من رؤساء إتحادات وأندية رياضية وقائد قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان الإسباني الجنرال أرولدو لازارو على رأس وفد من العسكريين الذي شاركوا في سباق نصف الماراثون وعدد من السفراء والسفيرات الأجانب ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون التي ركضت سباق 5 كلم ونائب رئيس الجامعة اللبنانية – الأميركية سعد الزين على رأس وفد من المركز الطبي إنتشر على مسارات السباق ورئيسة جهاز الإسعاف والطواريء في الصليب الأحمر اللبناني روزي بولس على رأس وفد من الشباب والشابات تأميناً لسلامة العدائين والعداءات وسفير جمعية بيروت ماراثون في أميركا توماس أبراهام إلى ممثلي هيئات إجتماعية وجمعيات خيرية ومندوبي وسائل إعلامية محلية وعربية وأجنبية .

الفائزة شيرين نجيم

وفي القراءة الفنيّة لنتائج السباق الذي أشرف عليه مدير السباقات في جمعية بيروت ماراثون وسام ترو وفريق عمل فاق تعداده المئات ومجموعات من المتطوعات والمتطوعين فقد أخفقت العداءة نجيم في تعزيز رقمها في سباق العام الماضي حيث كانت سجلّت زمنا بلغ 24:35 د في حين سجلت هذا العام 39 : 36 د رغم إحتفاظها بالمركز الأول في حين كانت العداءة جوان مكاري في المركز الثالث العام الماضي صارت في المركز الثاني والعداءة جنيفر تومازو رابعة في السباق الماضي تقدمت للمركز الثالث.

وفي نصف الماراثون 21 كلم حل في المركز الأول للسيدات العداءة لواء زعرور وعند الرجال العداء عماد جزيني.

وهنا النتائج الفنية بعد التدقيق بها من قبل حكّام الإتحاد اللبناني لألعاب القوى:

سباق 10 كلم :

1 – شيرين نجيم “نادي إنتر ليبانون” 39 : 36 د

2 – جوان مكاري “نادي يلا نركض” 44 : 38 د

3 – جنيفر تومازو “نادي إنتر ليبانون” 57 : 39 د

سباق نصف الماراثون 21 كلم :

فئة السيدات :

1 – لواء زعرور 43 : 31 : 1 س

2 – جومانة صفا 20 : 38 : 1 س

3 – ياسمين أشقر 25 : 39 : 1 س

فئة الرجال :

1 – عماد جزيني 03 : 13 : 1 س

2 – محمد قدوح 06 : 14 : 1 س

3 – سمير سلمان 30 : 14 : 1 س

وختاماً أقيم حفل توزيع الدروع التقديرية على الفائزات والفائزين بالمراكز الأولى من قبل الشخصيات الرسمية والرياضية مع الإشارة إلى أن قناة mtv الراعي التلفزيوني الحصري للسباق قامت بنقل وقائع السباق مباشرة على مدى أكثر من 6 ساعات من البث المباشر وبمواكبة من الزميلين شربل كريم وصبحي قبلاوي في حين تولى التقديم للسباق الزميل أنطوني مجدلاني