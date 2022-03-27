لبنان | نحاس: الانتظام السياسي من ثم المالي والاقتصادي هم الطريق نحو الاصلاح

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

توقع النائب نقولا نحاس أن “يوافق مجلس النواب على قانون الكابيتال كونترول الذي سيطرح على طاولته الاسبوع المقبل لأن صندوق النقد قد ساهم في صياغته”.

أكد في حديث عبر “صوت كل لبنان” أن “هذا القانون سيخلق القاعدة الاساسية لإعطاء المودع حقه في هذه الظروف وسينظم علاقته مع المصارف ويسمح بإعادة بناء الاقتصاد من جديد”، مشيراً الى أن “هذا القانون كان يجب أن يقر في العام 2016 للحفاظ على الاموال إلا أن ما حصل من قرارات خاطئة أدى الى انهيار الوضع المالي والاقتصادي وتدمير قدرة المودع على المساهمة في إعادة بنائه”.

وتوقع “التوصل الى مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي في الاجتماع المرتقب خلال أيام”.

وفي ملف الكهرباء، أشار نحاس الى أنه من الممكن أن “يقر المجلس مشروع القانون قبل نهاية ولاية الحكومة”، كاشفاً عن أن “مصر حصلت على تأكيدات أميركية لتتمكن من نقل الغاز الى لبنان عبر سوريا وعند توقيع الاتفاق مع صندوق النقد ستحصل على تأكيدات خطية”، مشددا على أن “تغيير القاعدة السياسية هو الاساس لنجاح أي خطوة إصلاحية في القطاعات كافة”.

ولم يستبعد أن “تؤدي فوضى الأزمات الى تأجيل الانتخابات”، سائلاً “ماذا بعد؟”، ومعتبراً ان “الانتظام السياسي من ثم المالي والاقتصادي هم الطريق نحو الاصلاح وإلا فلا أمل”.