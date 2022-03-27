لبنان | عناية عز الدين تشدد على اهمية النضال من أجل إقرار “الكوتا”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ 34 دقيقة

شددت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة عناية عزالدين، في مؤتمر لنقابة المحامين في بيروت واتحاد المحامين العرب، على “أهمية استمرار النضال من أجل إقرار قانون الكوتا الذي تعرض لنكسة عند إسقاطه في المجلس النيابي”، داعية كل الأطراف المعنيين بقضايا المرأة إلى “اعتبار هذا الأمر هدفا أساسيا يجب الوصول اليه في العام 2026”.

ودعت إلى “العمل من أجل ميثاق عربي لحقوق المرأة”، مشددة على “ضرورة تبادل التجارب بين الدول العربية في مجال إعداد البنية التحتية التشريعية لحقوق النساء”.

وعرضت لقوانين تنصف النساء أقرت أخيرا”. وشددت على “ضرورة مأسسة حقوق المرأة من خلال مزيد من القوانين التي تعطي الحقوق قوة إلزامية، وتساعد في أن تصبح الحقوق جزءا من النسيج الاجتماعي العام الذي ينظم سلوك الجماعة”.

ونوهت بالمؤتمر “الذي يشكل مساحة للتلاقي بين الدول العربية، فنحن محكومون بالتقارب، وهذا منطق التاريخ والجغرافيا والقيم والمصالح المشتركة”.