لبنان | متى ستخف “طوابير البنزين”؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن : “الطوابير ستخف أمام المحطات مع استلام الوقود اليوم”.

ورأى البراكس في حديث مع قناة “الجديد”، أن “على مصرف لبنان أن يؤمّن الدولار، واذا لم يستطع فليتم إلغاء جدول الاسعار وتحريره حسب سعر الصرف”.

وفي وقت سابق، أكد وزير الطاقة والمياه وليد فياض التزام الشركات بتسليم المحروقات الى الموزعين والمحطات وفقا لجدول تركيب الأسعار الرسمي الصادر عن المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه تلبية لحاجة السوق المحلي.

وقال في بيان: “تقوم الشركات المستوردة للمحروقات في الوقت الحالي بتوزيع الكميات المطلوبة من دون توقف، مما يعني ان المادة مؤمنة للمواطنين وتبقى مصلحة المواطن فوق كل اعتبار”.