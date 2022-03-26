لبنان | توقعات الارصاد الجوية جليد الربيع على “800 متر”

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 26 - مارس - 2022 2:15 مساءً

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائماً جزئياً إلى قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1200م خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى ومن سوء الرؤية أحيانا بشكل كلي على المرتفعات فجرا وفي ساعات الصباح الأولى بسبب الضباب الكثيف.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: منطقة ضغط جوي مرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية لشهر آذار بحوالى 5 درجات، يتقلب بدءا من بعد ظهر اليوم السبت بسبب كتل هوائية باردة فوق تركيا، ويستمر حتى صباح الأحد حيث تعود درجات الحرارة للتحسن والتعافي لدرجات الحرارة، “معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر آذار بين 13 و22 درجة مئوية”.

– الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئيا إلى غائم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ورياح ناشطة تشتد أحيانا في المناطق الشمالية لتصل الى 65 كلم/س. يتجدد تساقط الأمطار عصرا والثلوج على ارتفاع 1200م حتى صباح الاحد. نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1200م خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى كما نحذر من انعدام الرؤية أحيانا بشكل كلي على المرتفعات مساء بسبب الضباب الكثيف.

الأحد: غائم جزئيا إلى قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1200م خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى ومن سوء الرؤية أحيانا بشكل كلي على المرتفعات فجرا وفي ساعات الصباح الأولى بسبب الضباب الكثيف.

الإثنين: قليل الغيوم مع درجات حرارة صباحية متدنية بسبب رياح شمالية باردة وجليد على الطرقات التي تعلو عن 800م، ترتفع نهارا بشكلٍ ملحوظ خصوصا على الجبال وفي الداخل والجنوب (حوالى 5 درجات) أما في بيروت والشمال فيكون الارتفاع محدودا وتبقى دون معدلاتها.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة القصوى والدنيا لتعود فتلامس معدلاتها. تنخفض بنسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 8 إلى 17 درجة، فوق الجبال من صفر إلى 9 درجات، في الداخل من 1 إلى 10 درجات.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 20 و65 كلم/س شمال البلاد خصوصا.

– الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب والمتساقطات.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و85%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج إلى مائج. حرارة سطح الماء: 17°م.

– الضغط الجوي: 1026 HPA أي ما يعادل: 770 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,32. ساعة غروب الشمس: 17,55.