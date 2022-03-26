لبنان | دريان: الاعتداء على السعودية إجرام موصوف

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 مارس 2022 01:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

شجب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في بيان، العدوان على المملكة العربية السعودية واستهداف المنشآت النفطية في شمال مدينة جدة.

وقال: “الاعتداء على السعودية من قبل الحوثيين هو إجرام موصوف ينتهك كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، فأمن المملكة العربية السعودية من امن واستقرار المنطقة العربية ومن أمن جميع العرب والمسلمين في العالم”.

داعيا الى “التضامن والوقوف الى جانب بلاد الحرمين الشريفين لصد الإرهاب الذي تتعرض له دول الخليج العربي”.