لبنان | مع تحسن أحوال الطقس.. ما هي الطرقات المقطوعة؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

يستمرّ الطقس البارد في لبنان مع انكفاء المنخفض الجوي وتراجع تساقط الثلوج، في شهر آذار الذي من المفترض أن يتمتع بطقس ربيعي ودافئ.

وبحسب غرفة “التحكم المروري” إليكم حالة الطرق الجبلية:

– طريق ضهر البيدر سالكة أمام جميع المركبات باستثناء الشاحنات

– طريق جزين كفرحونة سالكة أمام جميع المركبات

– طريق ترشيش زحلة مقطوعة بسبب تكون طبقة من الجليد

شمالاً، طقس مشمس بعد فترة من طقس بارد وعواصف غير مسبوقة.

الطرق إلى الجرود سالكة، مع تحذير من الانزلاق لا سيما في أماكن الظل بسبب تشكل الجليد. وقد بدأت الحركة تدبّ في المناطق كافة بعد شروق الشمس، في حين تعمل جرافات مراكز رفع الثلوج والدفاع المدني والبلديات على فتح الطرق الفرعية والضيقة في القرى والبلدات لتسهيل حركة تنقل المواطنين.

طريق حدث الجبة تنورين مقطوعة بسبب تراكم الثلوج، وكذلك طريق تنورين اللقلوق وطريق الأرز سالكة حتى حاجز الجيش، فيما تبقى طريق الأرز عيناتا مقطوعة.