لبنان | وزير خارجية الكويت يؤكد: لبنان ينبغي ألا يكون منصة لأي عدوان لفظي او فعلي

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أكد وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح أن التزام الحكومة اللبنانية بالورقة الكويتية سيفضي مجددا لعلاقة مستدامة مع لبنان.

وقال الصباح: “كان اللقاء صريحا ومفعما بالأخوة والمحبة والمودة للبنان والشعب اللبناني الشقيق ونقلت إلى ميقاتي ترحيب الكويت بالبيان الذي أدلى به دولة الرئيس إثر الاتصال الذي جرى بيننا وكذلك بيان مجلس الوزراء اللبناني الذي رحب بالمبادرة الكويتية والأفكار التي نقلناها نيابة عن الاشقاء في دول مجلس التعاون وبعض الدول العربية والمجموعة الدولية، في إطار بناء الثقة مع لبنان مجددا”.

وأضاف: “كذلك نقلت الثناء والإشادة بما أدلى به رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بشأن التزام الحكومة اللبنانية بالورقة الكويتية، وكذلك إلى التزام لبنان بقرارات الشرعية الدولية والتجاوب معها”.

وتابع الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح: “كذلك هناك مسألتان اساسيتان تتعلقان بالا يكون لبنان منصة لاي عدوان لفظي او فعلي او ان يخرج من لبنان اي امر يمكن ان يعرّض امن المنطقة او يقوض من امن واستقرار المنطقة، ومسؤولية الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية في هذا المجال”.

وأردف: “كان هذا الأمر محل تقدير كبير لدى الكويت وكذلك دول مجلس التعاون وبالأخص المملكة العربية السعودية”

وتوقع الوزير الكويتي أن رد الفعل اللبناني سيفضي مجددا لعلاقة مستدامة مع لبنان وشعب لبنان أساسها الاحترام المتبادل في كافة الأمور المتعلقة بالأخوّة والتعاون بين لبنان ومحيطه العربي والاقليمي وبما يصب في خير لبنان والمنطقة ومصلحتهم وازدهارهم.