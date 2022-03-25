لبنان | البابا فرنسيس في رسالة للراعي: أتمنى لكم نعمة سماوية غزيرة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 10:09 مساءً - منذ ساعتين

في ختام القداس الاحتفالي الذي ترأسه البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي بمناسبة عيد سيدة البشارة والذكرى الحادية عشرة لتوليه السدّة البطريركية على كرسي انطاكيا، بمشاركة السفير البابوي المطران جوزف سبيتاري ولفيف من اساقفة الكنيسة المارونية والرؤساء العامين والكهنة، تلا السفير البابوي رسالة تهنئة موجّهة إلى الراعي وجاء فيها:

“بمناسبة عيد البشارة، أنا سعيد بتوجيه تحية حارة إلى غبطتكم وأذكركم في صلواتي بشفاعة أمنا العذراء مريم سيدة لبنان، وأسأل الروح القدس أن يغدق عليكم من نعمه وليحفظ وحدتكم في الظروف الصعبة التي تمرّ بها بلادكم. وأنا امنحكم بركتي الرسولية مع جمهور البطريركية المارونية وأبناء كنيستكم”.

ثمّ تلا السفير البابوي نص الرسالة الموجّهة من أمين سرّ دولة حاضرة الفاتيكان الكردينال بياترو بارولين وجاء فيها:

“أخي العزيز، أقدّم لك أمنياتي الودّية وأذكركم في صلواتي متمنياً لكم نعمة سماوية غزيرة”.

كذلك، تلقّى الراعي رسالة مماثلة من المطران ادغار بينا بارا المسؤول عن الشؤون الكنسية العامة في أمانة سرّ دولة الفاتيكان.

وبعد تلاوة رسائل التهنئة، أضاف السفير البابوي: “اسمحوا لي غبطتكم أن أضمّ إلى هذه الرسائل تمنياتي الصادقة التي أرفعها على نيتكم للرب وأسألكم أن تقبلوا خالص وأصدق الأمنيات باسمي وباسم المونسنيور فرانكو وطاقم السفارة البابوية”.