لبنان | السفارة البريطانية في بيروت: قلق عميق جراء هذا الإجراء

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 10:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 25 - مارس - 2022 7:29 مساءً

أعلنت السفارة البريطانية في بيروت عن قلقها “العميق” من قيام المصارف اللبنانية بإغلاق حسابات مواطنين أو مقيمين في المملكة المتحدة.

واعتبرت السفارة في بيان، أن “هذا الإجراء الأحادي من جانب البنوك استهدف أصحاب الحسابات على أساس إقامتهم أو جنسيتهم البريطانية”، مشيرة إلى أنه “أسلوب ينطوي على استهداف وتمييز”.

وأوصت السفارة بأن “يلجأ أي مواطن بريطاني قد تأثر بقرارات المصارف إلى مرجع قانوني في لبنان.”