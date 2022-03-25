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لبنان | أهالي الضنية لأصحاب المولدات: سعروا فواتيركم وفق تسعيرة بقية المولدات

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

الضنية

نفّذ أهالي بلدة بخعون- الضنية وقفة إحتجاجية في ساحة الساعة على بولفار مرشد الصمد في وسط البلدة، احتجاجاً على ارتفاع فاتورة الإشتراك الشهرية في مولدات الكهرباء الخاصة، بعد قيام بعض أصحاب المولدات برفع قيمة الفاتورة وسعر الكيلوات قرابة النصف تقريبا، زيادة على ما كانت عليه الشهر الماضي.

وطالب المعتصمون أصحاب المولدات بأن “يسعروا فواتيرهم وفق تسعيرة بقية المولدات في البلدات المجاورة وفي المنطقة، معتبرين أنه “ليس منطقيا أن يكون سعر الكيلوات في بعض البلدات المجاورة بين 8 ـ 10 آلاف ليرة، بينما في بخعون 20 ألف ليرة”. وهددوا بأنه “في حال لم يتم التراجع عن التسعيرة الجديدة، فإنهم لن يدفعوا فواتير الإشتراك”.

وقال رئيس بلدية بخعون محمد يوسف للمحتجين: “سأدعو أصحاب المولدات والمخاتير ومشايخ البلدة ولجنة من المحتجين إلى اجتماع سيعقد عند الساعة العاشرة من صباح يوم بعد غد الأحد في مقر البلدية، لمناقشة الموضوع وإيجاد حلول له تناسب الجميع”.

وعملت وحدات من الجيش اللبناني على تنظيم حركة السير في المحلة بعد الإزدحام الذي شهدته.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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