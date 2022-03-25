لبنان | مصرف لبنان: 22.200 ليرة سعر الدولار لاستيراد البنزين حتى الثلثاء

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن مصرف لبنان المركزي الجمعة أنه ابتداءً من الاثنين 28 الحالي، تستطيع المصارف أن تبيع الليرة نقدا مقابل الدولار النقدي أو العكس على آخر سعر Sayrafa”.

وأضاف في بيان أنه لن يتم تحديد سقف لكم العملة المتداولة في البنوك.

أمّا بما يخص استيراد البنزين، فقد أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ، أن “سعر الدولار الأميركي المعتمد والثابت لاستيراد البنزين لغاية مساء الثلثاء 29 آذار الحالي هو 22.200 ليرة نقدا، مهما كانت تحركات سعر Sayrafa، وذلك للشركات المستوردة لمادة البنزين”.

وكان المصرف المركزي قد بدأ السماح للبنوك التجارية بشراء كميات غير محدودة من الدولارات الأمريكية على منصته صيرفة في كانون الثاني، وهو تدخل ساعد في رفع الليرة من قاع عند 34 ألفا للدولار.

في سياق متصل، طمأن ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا، في اتصال مع موقع صوت بيروت انترناشونال، الى ان الشركات المستوردة للنفط ستباشر بتسليم المحروقات الى المحطات خلال ساعات.

وقال: ” بجهود ومتابعة من دولة الرئيس نجيب ميقاتي، تم التوصل الى اتفاق بين مصرف لبنان والشركات المستوردة للنفط وسيؤدي هذا الاتفاق الى حلحلة في السوق”.

كذلك، شكر ابو شقرا وزير الطاقة وليد فياض على الجهود التي قام بها امس، خلال اجتماعات متتالية في الوزارة، متمنياً ان تذهب الامور دائما للحلحلة بما فيه مصلحة المواطن كما شكر الشركات وكل من سعى لحل الامور.