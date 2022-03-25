لبنان | في أوائل الربيع.. الثلوج لامست الـ 550 مترًا في حاصبيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 47 دقيقة

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في حاصبيا، بأن الثلوج لامست صباح اليوم وادي الحاصباني الذي لا يتجاوز ارتفاعه حدود ال550 متر عن سطح البحر، بعدما كانت غطت مرتفعات شويا وعين قنيا وكفرحمام وحاصبيا.

كذلك، تجاوزت سماكة الثلوج 25سم في شبعا، و15سم في كفرشوبا، 35سم في جنعم.

هذا وباتت الطرق التي تربط حاصبيا بشبعا وكفرشوبا وعين عطا وشويا مقطوعة، حيث غطت الثلوج مواقع للقوة الهندية العاملة ضمن “اليونيفيل” في مرتفعات شبعا وجبل سدانة وتلال كفرشوبا. وعزلت أيضا مواقع جيش الإحتلال الإسرائيلي في الطرف الشمالي والشرقي لمزارع شبعا المحتلة.

وتعمل جرافات وزارة الأشغال والبلديات على فتح الطرق الفرعية لتسهيل حركة المواطنين وللحالات الطارئة والضرورية.

الى ذلك، تساقطت الثلوج بكثافة في المناطق الجبلية ابتداء من ارتفاع 700 م مع تراكم ملحوظ فوق 800 م حيث قطعت الطرقات بفعل تراكمات الثلج.

وأشار رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع خالد ديب، أن “جرافات وزارة الأشغال بالتعاون مع اتحاد بلديات المنطقة رغم استمرار تساقط الثلوج، مستمرة بالعمل على إعادة فتح الطريق الرئيسة، ابتداء من مفترق بلدة قبعيت، وصولا إلى بلدة فنيدق، حيث بلغت سماكة الثلج أكثر من30 سم. والطريق سالكة فقط للسيارات ذات الدفع الرباعي المجهزة بسلاسل معدنية.

وتمنى ديب على السائقين القيادة بحذر شديد، منعا لحصول انزلاقات بفعل برودة الطقس وتكون طبقة من الجليد نظرا لاشتداد العاصفة، متمنيا على الجميع عدم ركن سياراتهم على جوانب الطرق كي لا تعاق عملية جرف الثلوج، ناصحا أيضا بعدم التوجه الى المناطق الجبلية على ارتفاع 900 م وما فوق بسبب تراكم الثلوج.

في السياق، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة، ورياح ناشطة أحيانا تشتد أحيانا في المناطق الشمالية لتصل إلى 65 كلم/س. يتجدد تساقط الامطار مساء وثلوج على ارتفاع 1100م . وحذّرت من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن1100 متر خلال الليل وساعات الصباح الاولى، كما حذّرت من انعدام الرؤية أحيانا بشكل كلي على المرتفعات مساء نتيجة بقاء تشكل الضباب الكثيف