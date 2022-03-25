لبنان | ابو شقرا لصوت بيروت انترناشونال: الشركات ستسلّم المحروقات الى المحطات خلال ساعات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

طمأن ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا، في اتصال مع موقع صوت بيروت انترناشونال، الى ان الشركات المستوردة للنفط ستباشر بتسليم المحروقات الى المحطات خلال ساعات.

وقال: ” بجهود ومتابعة من دولة الرئيس نجيب ميقاتي، تم التوصل الى اتفاق بين مصرف لبنان والشركات المستوردة للنفط وسيؤدي هذا الاتفاق الى حلحلة في السوق”.

كذلك، شكر ابو شقرا وزير الطاقة وليد فياض على الجهود التي قام بها امس، خلال اجتماعات متتالية في الوزارة، متمنياً ان تذهب الامور دائما للحلحلة بما فيه مصلحة المواطن كما شكر الشركات وكل من سعى لحل الامور.