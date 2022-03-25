لبنان | سلاح على متن طائرة متجهة من بيروت الى اسطنبول

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ 38 دقيقة

شهد مطار رفيق الحريري الدولي، صباح اليوم، حادثة أثارت بلبلة على متن رحلة للطيران التركي متّجهة من بيروت إلى إسطنبول :TK829″ بطائرة “بوينغ 738″، والتي كان من المفترض أن تُقلع عند السابعة و10 دقائق صباحاً بتوقيت بيروت.

مصدر في مطار بيروت أوضح لـ”النهار” أنّه “بعد صعود الركاب إلى الطائرة، اكتشفت القوى الأمنية الموكلة تفتيش الحقائب في مهبط الشحن، (مشط) سلاحا حربيّا مخبّئا داخل إحدى الحقائب الكبيرة، فتوجّه العناصر إلى الطائرة واستدعت الراكب صاحب الحقيبة قبل أن تتّخذ الضابطة العدلية إجراء بحقّه. وقد تبيّن لاحقاً أنّ (المشط) خالٍ من الذخيرة”.

وأضاف المصدر أنّه “كإجراء احترازي، نفّذ طاقم الطائرة تفتيشاً عامّاً للركاب على متنها، شمل حقائب اليد الخاصة بهم”، قبل أن تُقلع الطائرة التركية من جديد عند الثامنة و22 دقيقة، بعد تأخير لحوالي الساعة و10 دقايق.