لبنان | تجنيد عناصر من حزب الله للقتال في اوكرانيا.. بالفيديو

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

اشارت معلومات “الحدث والعربية” الى ان لقاءً جمع في 12 آذار الجاري القيادي في الوحدة الامنية بحزب الله ناجي حسن الشرتوني بأحد اعضاء الشركة الامنية الروسية “فاغنر” أليكسندر كوزنيتسوف في قاعدة حميمم الروسية في اللاذقية.

وأسفر عن اللقاء قرار يقضي بتجنيد 800 عنصر من حزب الله للقتال في اوكرانيا الى جانب القوات الروسية ليدخل في حرب الشوارع في كييف، في مقابل ابرام صفقة شراء اسلحة مع شركة “الماز أنتي ” الروسية بوساطة من شركة “فاغنر”.

وبعد يومين من اللقاء، قامت لجنة الارتباط والتنسيق في الحزب بافتتاح مكتب التعبئة في القصير لتسجيل أسماء العناصر، أما الخطوة التالية في هذه الصفقة فهي توسيع النشاط وافتتاح 3 مكاتب تجنيد اضافية في حلب ويبرود والسيدة زينب، ولكن هذه الصفقة ستمتد مفاعيلها الى بيروت حيث من المقرر افتتاح مكتب لتسجيل عناصر الحزب الراغبين بالقتال في اوكرانيا في الضاحية الجنوبية وفق مصادر الحدث.

وبحسب معلومات الحدث فإن رحلة نقل العناصر الى اوكرانيا ستتم على الشكل التالي: المحطة الاولى ستكون في مطار دمشق الدولي حيثسيتم نقل 200 عنصر الثلاثاء المقبل وتحديدا في 29 آذار كدفعة اولى الى مطار غومل اوبلاست العسكري جنوب غربي بيلاروسيا ليتم نقلهم في المرحلة التالية الى الداخل الاوكراني، وكل ذلك مقابل 1500 دولار كراتب شهري لكل عنصر.

أما الافواج التي ستقاتل بحسب المعلومات، فهي كتائب العباس وكتائب الرضوان بالاضافة الى عناصر سورية شيعية من المنتسبين للحزب، وقد استدعائهم من عدة مقرات سورية استعداد للسفر، على ان يتم ارسال 600 عنصر اضافي في وقت لا حق على شكل 3 دفعات متتالية خلال شهرين من الزمن.

واللافت ان عناصر الحزب هم في العشرينات من العمر ومن مواليد نهاية التسعينات وبداية عام 2000.