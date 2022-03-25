لبنان | ازمة رواتب الاساتذة في المدارس الخاصة لم تحل بعد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ 9 دقائق

أكّد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر أن مشكلة رواتب المعلمين في المدارس الخاصة لم تحل حتى تاريخ الساعة، وبالتالي لن يتمكنوا من قبض رواتبهم نهاية الشهر.

وشدد نصر في حديث الى “صوت كل لبنان” على استمرار البحث مع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في محاولة للوصول الى حلّ، موضحاً أنه راسل مصرف لبنان للقاء حاكم المركزي ولكن لا جواب.

ولفت الى أن الأزمة بدأت منذ سنتين مع حجز أموال المودعين، فيما تفاقم الوضع المالي والاقتصادي راهناً والمدارس تحتاج للمزيد من المصاريف لتأمين مستلزماتها وعلى رأسها المازوت للتدفئة والانارة.