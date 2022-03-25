لبنان | أسرار الصحف الصادرة اليوم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

النهار

لوحظ أن مرجعاً سياسياً يقنّن تغريداته لجملة اعتبارات، من دون أن يعلّق ونوابه وحزبه على أي مسار خلافي في البلد لا سلباً ولا إيجاباً، في انتظار أن يعلن موقفاً شاملاً من التطورات الأخيرة

يحبّذ نائب سابق سيادي ومرجعيات روحية جبيلية أن يكون أحد المرشحين التوافقيين عن المقعد الشيعي على لائحة سيادية وطنية بعد مواقفه الأخيرة التي كانت موضع تقدير من بكركي والكنيسة

نقل عن مسؤول فاتيكاني قوله ان البيان الذي صدر عن الكرسي الرسولي عقب بيان الرئاسة اللبنانية هدف الى تصويب الامور (pour rectifier)

يشكو قريبون من منزل الرئيس حسان دياب من عوائق حديد لا تزال موضوعة في المحيط

الجمهورية

تردد أن من بعض طروحات مرجع بارز خلال زيارته دولة مؤثرة الترويج لإسم في استحقاق حساس وقريب.

يسود فتور في العلاقة بين مرجع كبير وجهة سياسية بارزة على خلفية الخلاف حول بعض الملفات الحساسة التي تتعلق ببعض الخطوات الإصلاحية المطلوبة.

ردد مرجع مسؤول أمام بعض معاونيه أن خطوات ملحوظة ستحصل لاحقاً على مستوى علاقات لبنان العربية والدولية.

نداء الوطن

توقع مصدر مالي ان تنهار المؤسسات العامة وتعجز عن أداء مهامها بعد فرض مجلس الوزراء زيادة غلاء معيشة للمستخدمين تضاف الى المساعدة الاجتماعية مما سيؤدي الى مضاعفة كلفة الرواتب والتعويضات بنسبة 3 اضعاف.

سأل متابعون عن التوقعات التي بنيت على أساس التغيير الكبير في حرب اليمن بعد اعتبار أنه سيتم احتلال مأرب وهزم الجيش اليمني الشرعي، وتوقفت عند الرهان الساقط لـ»حزب الله» على هذا الأمر الذي حصل عكسه تقريباً من خلال استعادة جيش اليمن زمام المبادرة ورد هجوم الحوثيين.

على رغم كل التهويل الحاصل حول التصويت السني توقعت مصادر متابعة ألّا يتمكن «حزب الله» من زيادة عدد نواب «اللقاء التشاوري» وأعطت مثلاً ابتعاد النائب أسامة سعد عن التحالف معه وكذلك «جمعية المشاريع»، واضافت أن الفراغ الذي تركه تيار «المستقبل» بالترشيح والإقتراع سيملأه نواب جدد بعيدون عن «حزب الله» وقريبون من الجو السني المعارض له.

اللواء

خلافاً للتطمينات «الإيجابية» التي حملها وزير زائر لفريقه، فإن معلومات أخرى تتحدث عن مفاجآت، قد ترتد سلباً على لبنان!

لم يتمكن مرجع كبير من إصلاح ذات البين بين نائب حالي ونائب سابق، على لائحة التيار الذي ينتمي إليه في دائرة حسّاسة في الجنوب.

بدأت جهات مستفيدة بثّ معلومات خلال الساعات الماضية حول أزمة محروقات، تطال الغاز المنزلي والمازوت، وحتى البنزين.

الأنباء

انزعاج أحد المعنيين من المتابعة الإعلامية التي تكشف خفايا وأهداف ملف قضائي أثير بخلفيات سياسية، يكشف حقيقة خلو الملف من دلائل قانونية.

تفاجأت الأطراف المناوئة لحزب سياسي عريق بحجم الالتفاف الذي تجلى حوله في مناسبة شعبية، وبدأت بإعادة حساباتها في العديد من التوجهات.