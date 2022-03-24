لبنان | الإدعاء على جعجع بأحداث الطيونة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 مارس 2022 04:13 مساءً - منذ 49 دقيقة

آخر تحديث: 24 - مارس - 2022 3:25 مساءً

علم موقع “صوت بيروت انترناشونال”، أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، إدعى على رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، في ملف أحداث الطيونة وأحال الادعاء على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوّان وطلب استجوابه واتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

بدوره، تقدم حزب القوات اللبنانية بدعوى أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، طلب فيها رد القاضي فادي عقيقي ومنعه من التعاطي بتحقيقات الطيونة وإبداء رأيه بها، ولم يتبلغ عقيقي بعد مضمون هذه الدعوى.