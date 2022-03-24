لبنان | مذكرة توقيف بحق رجا سلامة واستدعاء حاكم مصرف لبنان للتحقيق

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 مارس 2022 04:13 مساءً - منذ 44 دقيقة

استغرقت جلسة استجواب رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، ثلاث ساعات ونصف الساعة بحضور وكيله القانوني المحامي مروان جو عيسى الخوري، وتركز الاستجواب على ادعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون ضدّه بـ “التدخل بجرم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال”.

وفي نهاية الجلسة، أصدر القاضي منصور مذكرة توقيف وجاهية بحقّه، مستنداً إلى الجرائم المدعى بها، على أن يبقى قيد التوقيف إلى حين استكمال كلّ التحقيقات بكل جوانبها.

وعلى ضوء جلسة اليوم، استدعى القاضي منصور، الى جلسة يعقدها يوم الخميس المقبل، رياض سلامة كمدعى عليه بجرم “الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال”، وكذلك زوجة الأخير الأوكرانية آنا كوزاكوفا، وقرر إبلاغهما موعد الجلسة وفقاً للأصول.

من جهته، تقدّم عضو المكتب السياسي في “التيار الوطني الحرّ”، المحامي وديع عقل، بشكوى مباشرة لدى دائرة قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي ضدّ رياض سلامة وشقيقه رجا وكل من يظهره التحقيق، بجرائم تبييض الأموال واستغلال النفوذ والاثراء غير المشروع والفساد، وطلب التحقيق مع المدعى عليهم، وتوقيفهم ومحاكمتهم وإنزال أشد العقوبات بحقهم، وإلزامهم بإعادة الأموال الناتجة عن الجرائم المذكورة.