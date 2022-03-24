لبنان | تحذير من هيئة الإشراف على الإنتخابات.. ماذا تضمّن؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 مارس 2022 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

نبّهت هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية من الخدمات أو المساعدات او الالتزامات أو دفع مبالغ للناخبين أو الجمعيات على اختلاف أنواعها لم يدرجوا على تقديمها في صورة اعتيادية منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء الحملة الانتخابية، وذلك مع تزايد حماوة الحملات الانتخابية للمرشحين واللوائح الانتخابية.

ونبّهت الهيئة من مثل هذه التقديمات تحت أي صيغة تمت، تعتبر من الأعمال المحظورة، مشيرة إلى أنها تعرّض أصحابها إلى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة المذكورة أعلاه، وتشكل جرم الرشوة المنصوص عليه في قانون العقوبات.

وتمنّت الهيئة على جميع الناشطين والمعنيين بالشأن الانتخابي من مرشحين أو جهات سياسية أو حزبية تقديم شكاوى مباشرة إليها عن أي معلومات موثقة تتكون لديها حول هذا الشأن لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهة المخالفة وذلك على العنوان التالي: مبنى أرسكو ، الطابق الثامن، هاتف 01/345074 ، ‏أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected]