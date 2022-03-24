لبنان | تيمور جنبلاط: لا إنقاذ من دون العودة الى الحاضنة العربية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 مارس 2022 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

عقد رئيس كتلة “اللقاء الديمقراطي”، النائب تيمور جنبلاط اجتماعًا للجنة الانتخابية المركزية في الحزب التقدمي الإشتراكي في مقر الحزب الرئيسي في بيروت، بحضور أمين السر العام ظافر ناصر، ومنسق اللجنة مفوض الداخلية هشام ناصرالدين، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، وأعضاء اللجنة من مفوضين ومسؤولي اللجان الفرعية ووكلاء داخلية المناطق.

وخلال اللقاء، شدد النائب جنبلاط على أن استعادة علاقات لبنان مع الدول العربية وفي مقدمها المملكة العربية السعودية أمر واجب، ولا إنقاذ اقتصاديًا وسياسيًا بدون عودة لبنان الى حاضنته العربية، مشيرًا إلى أن “المساعي التي بذلناها كحزب في هذا المجال بالتواصل مع الأخوة في السعودية والكويت وبالتنسيق مع الأصدقاء في فرنسا، إنما ينطلق من قناعتنا بأن لبنان لا يمكن أن يستمر خارج انتمائه العربي.

وأمل أن يتوقف بعض الأطراف عن زج لبنان في محاور تعمّق أزماته وتستهدف الأشقاء في الخليج العربي، داعيا الحكومة لأن تقوم بدورها الكامل في هذا المجال لفتح الباب أمام فرصة جديدة تسمح بانطلاق مسار إيجابي على كل المستويات”.

وبعد عرض أعضاء اللجنة لأعمال لجانهم الفرعية والتحضيرات، أكد جنبلاط ضرورة الإصرار في كل العمل الانتخابي على قضايا الناس ومواكبة همومهم ومطالبهم في ظل الضائقة الاقتصادية والمعيشية الخانقة.

كما شدد على ضرورة التواصل مع الجميع والانفتاح على كل شرائح المجتمع وإشراكهم في العمل، وإبقاء التنافس الانتخابي في الإطار الديمقراطي الطبيعي وعدم السماح لأي طرف لدفع الأمور إلى التوتير، وإعلاء البرامج الهادفة على العصبيات.