لبنان | إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

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مستشفى رفيق الحريري الجامعي
أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي في شأن آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا //Covid-19 بأن:
– عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-١٩:
Pfizer: 18
Moderna: 63
– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 61 فحصا
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا داخل المستشفى للمتابعة: 7
– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 المنصرمة: 1
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 1
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1671 حالة شفاء
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 5
– حالات وفاة: 1″.
وختم التقرير: “إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي في خدمتكم من الاثنين إلى الجمعة”.