لبنان | السنيورة مستنكرًا كلام عون: تعمّد أن يتجاهل أنّ حزب الله ورّط لبنان وخرّب علاقاته

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

علّق الرئيس فؤاد السنيورة على كلام رئيس الجمهورية ميشال عون في ايطاليا، الذي نفى فيه أن يكون لحزب الله تأثير بأي طريقة على الواقع الأمني للبنانيين.

واستنكر السنيورة هذا الكلام، اذ اعتبر ان “الرئيس عون كان يتحدث إلى الصحافة الإيطالية متجاهلا أن كلامه لا يمكن قبوله في لبنان أو تصديقه. إذ ان الشعب اللبناني ليس غبيا، ولم ينس الويلات التي يتعرض لها جراء سياسة “حزب الله” وممارساته، ولا سيما حين وجه سلاحه واحتل وسط مدينة بيروت، وعطل الحياة فيها لسنة ونصف سنة، وقام بغزو مسلح لمدينة بيروت ومناطق لبنانية أخرى، وتسبب بقتل وجرح لبنانيين أبرياء”.

وأضاف: “لقد غاب عن بال الرئيس عون أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أقرت بالإجماع ودانت عناصر قيادية تابعة لـ”حزب الله” في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ولا يزال الحزب يمانع في تسليم المتهمين إلى المحكمة”، مرجحًا ان يكون قد “غاب عن بال الرئيس عون أيضا أن سلاح “حزب الله” أسهم في الانقلاب على حكومة الرئيس سعد الحريري عبر القمصان السود عام 2011″.

في السياق، رأى السنيورة أنّ عون تعمّد أن يتجاهل حقيقة دامغة ان “حزب الله” عمد إلى توريط لبنان في حروب خارجية في سوريا والعراق واليمن، وما سببه كل ذلك من تدمير لعلاقات لبنان العربية ولمصالح شعبه، وهو ما انعكس أيضا على اقتصاده ومستوى عيش اللبنانيين الذين يعانون انعكاساته المدمرة عليهم، ولا سيما أن الحزب قد أطبق وبفعل نفوذه وسلاحه على الدولة اللبنانية، وأصبح يحول دون ممارستها لسلطتها ولنفوذها الحصري ولقرارها الحر”،معربًا عن أسفه ان يستغل رئيس البلاد منصبه وموقعه لكي يغطي ارتكابات “حزب الله” امام المجتمع الاوروبي قبل الانتخابات النيابية والرئاسية.

وختم: “بدل أن يعمل رئيس الجمهورية في آخر أيام ولايته لتعويض ما تسببه من فشل وويلات ومصائب، ها هو يضيف إلى مشكلاتهم مشكلة جديدة”.