لبنان | كنعان بعد جلسة المال والموازنة : أقررنا كل الاصلاحات البنيوية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 23 - مارس - 2022 4:46 مساءً

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان إقرار “كل الاصلاحات البنيوية التي كنا قد عملنا عليها، منها مسألة الرقابة المسبقة على تنفيذ الهبات والقروض ونقل الاعتمادات حسب الاصول بالعودة الى الحكومة ومجلس النواب”.

جاء ذلك عقب جلسة عقدتها لجنة المال والموازنة، حيث أشار كنعان الى ان اللجنة اقرت ايضا اجازة الاقتراض، اي لم يعد بامكان الدولة الاستدانة على خلفية سد العجز المحقق والفعلي، وعليهم العودة الى مجلس النواب لاي زيادة في الاستدانة، ذاكرًا “ان الاصلاحات البنيوية الاصلاحية الفعلية والحقيقية قد انجزت وكنا قد بدأنا بالعمل بها منذ العام 2010 وكان يجب الالتزام بها منذ فترة طويلة، وللاسف لم تحترم ووصلت الديون الى 100 ميليار دولار”.

وإذ قال: “انهينا موازنة وزارة الطاقة والمياه التي نوقشت بكل تفصيلاتها وطالبنا بمسائل مثل انتاج الكهرباء وتأمين المازوت للمستشفيات الحكومية والخاصة، وعلمنا ان هناك امكانية تخصيص كمية من المازوت من قطر لهذه المستشفيات”، لفت كنعان الى انه “يقال ان هناك تمييزا بين الشركات الخاصة والدولة وسنعطي الاولوية لمؤسسات الدولة التي تؤمن مصلحة المواطن وتخدمه بشكل افضل وذلك من الاجحاف بحق القطاع الخاص”.

وتابع: “سأدعو الى اجتماع قريب جدا مع وزيري الطاقة والصحة ومصرف لبنان لحلحلة هذه الامور والوقوف عند حقيقة ما يجري بالنسبة لتأمين المازوت للمستشفيات”، محذرا من انه “اذا استمرت هذه اللامبالاة سنصل الى كارثة صحية كبيرة، فهذا الموضوع وهو اولوية لا يجب ان نتركه وسنتابعه للآخر”.

الى ذلك، دعا الحكومة الى “اعادة النظر بالرسوم والضرائب ومسألة سعر الصرف واسعار الصرف المتعددة في الموازنة وغيرها، ولطرح حلول على المجلس النيابي ولجنة المال لانه اذا بقيت الامور على حالها فهناك استحالة لتأمين الواردات”.