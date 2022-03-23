لبنان | إليكم موعد انتهاء العام الدراسي في المدارس الرسمية!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

حدّد وزير التربية ​عباس الحلبي مواعيد الامتحانات المدرسية في الثانويات والمدارس الرسمية للعام الدراسي 2021 -2022.

كما أعلن أن نهاية العام الدراسي ستكون بتاريخ الخميس 30-6-2022. على ان تجرى امتحانات الفصل الاخير في الثانويات والمدارس الرسمية لصفوف شهادة الثانوية العامة بكل فروعها والشهادة المتوسطة اعتبارا من 26 ايار 2022، على ان تنتهي كحد اقصى يوم الاثنين في 6 حزيران 2022، كشيرًا الى ان لوائح النتائج النهائية تودع لدى المنطقة التربوية في مهلة اقصاها نهاية دوام يوم الاثنين في 13-حزيران-2022 ضمنا.

في سياق متصل، لفت الحلبي الى أن امتحانات الفصل الاخير واعمال التصحيح لبقية السنوات المنهجية في الثانويات والمدارس الرسمية ستجري ابتداء من الاثنين في 20 حزيران 2022 على ان تنتهي في 7 تموز كحد أقصى، وتستثنى منها الايام المعتمدة لاجراء الامتحانات الرسمية وتودع لوائح النتائح النهائية لتلامذة هذه السنوات لدى المناطق التربوية في مهلة اقصاها يوم الخميس في 28 تموز 2022.

كما أعلن نهاية الدراسة في صفوف الروضات يوم الخميس 16 حزيران 2022.