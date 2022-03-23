لبنان | هل يواجه لبنان خطر المجاعة قريباً؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ 35 دقيقة

استبعد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي “حصول مجاعة في لبنان حتى على المدى البعيد”، مؤكداً أنّ “احتياجات شهر رمضان أصبحت متوفرة”.

وشدّد في حديث إذاعي على “أننا في أزمة كبيرة نتيجة الحرب في أوكرانيا وشح الدولار من الاسواق، لا سيما لناحية القمح والزيت”، لافتاً إلى أنّ “انتاج الزيت المحلي يستورد المواد الاولية لا سيما دوار الشمس من أوكرانيا وروسيا”، مضيفاً: “العمل جار لتأمين أسواق بديلة”.

وأكد ألا أزمة في المواد الغذائية الأخرى كالسكر والحبوب، وأوضح بحصلي أنّ مشكلة القمح تعتمد على فتح اعتمادات مصرف لبنان لتأمين البضائع بوتيرة أسرع، داعياً الناس إلى التريث وعدم التخزين.