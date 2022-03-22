لبنان | بعد السعودية… الكويت ترحّب ببيان ميقاتي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ دقيقة واحدة

رحّبت الكويت بالبيان الصادر عن رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، الذي أكّد فيه التزام الحكومة إعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي إلى طبيعتها.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها اليوم، عن ترحيبها بما تضمنه بيان دولة رئيس الوزراء اللبناني إثر الاتصال مع وزير الخارجية من تجديد التزام الحكومة اللبنانية بالقيام بالإجراءات اللازمة لإعادة لبنان لعلاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت الخارجية الكويتية إلى أنّها متطلّعة إلى استكمال الإجراءات البناءة العملية في هذا الصدد وبما يساهم في المزيد من الأمان والاستقرار والازدهار للبنان وشعبه الشقيق.

يذكر أن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية رحّبت بما تضمنه بيان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من نقاط ايجابية، وتأمل بأن يُسهم ذلك في استعادة لبنان لدوره ومكانته عربياً ودولياً.

وأكدت الوزارة على تطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار”.