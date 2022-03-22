لبنان | أين أصبحت المفاوضات مع “صندوق النقد”؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، أن “العمل جار على تعديل صيغة قانون الكابيتال كونترول المطروح على مجلس النواب مع الأخذ بملاحظات صندوق النقد الدولي”.

واشار الشامي في حديث تلفزيوني الى أن “المفاوضات في هذا الشأن بلغت المرحلة النهائية كي يطرح على مجلس النواب في أسرع وقت ممكن”.

ولفت الى أن “صندوق النقد يفضل اعتماد صيغة مرنة في القانون بالنسبة لسقف السحوبات أي عدم تحديد قيمة سحب معينة في القانون بل إناطة صلاحية تحديد الرقم بهيئة حكومية تشكل لهذه الغاية”.