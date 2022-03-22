لبنان | كم بلغ حجم التداول عبر منصة “Sayfara”؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ دقيقتين

أعلن مصرف لبنان في بيان، ان “حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 26 مليون دولار أميركي بمعدل 21900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل مؤسسات الصرافة على المنصة.

مع الإشارة الى ان التسجيلات على منصة Sayrafa لهذا اليوم لم تكن مكتملة بسبب إضراب المصارف.

وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص”.