لبنان | نديم الجميل: ميشال عون لا يمثل لبنان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 48 دقيقة

آخر تحديث: 22 - مارس - 2022 3:11 مساءً

غرد النائب المستقيل، نديم الجميل عبر “تويتر” قائلا: “اغتيال قيادات لبنانية، قمة الارهاب! قتل ضابط في الجيش قمة الارهاب! الهيمنة على الدولة والمؤسسات وتدميرها، قمة الارهاب! غزوة بيروت في ٧ آب، وغزوة عين الرمانة، قمة الارهاب! عدا عن الارهاب والترهيب الفكري”!

وختم: “ميشال عون لا يمثل لبنان… ميشال عون ليس الا موفد الميليشيا الارهابية وبوقها”!

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وكان رئيس الجمهورية اعتبر في حديث لصحيفة “لا ربوبليكا” الإيطالية اليوم، أن ليس لحزب الله من تأثير بأي طريقة على الواقع الامني للبنانيين في الداخل”، مشددا على أن “الحزب الذي قام بتحرير الجنوب اللبناني من الإحتلال الإسرائيلي مكون من لبنانيين عانوا من الاحتلال و”مقاومة الاحتلال ليست إرهابا”.