الارشيف / اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | “كورونا” يؤجل جلسة استجواب رجا سلامة

0 نشر
EditorH 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 22 - مارس - 2022 2:09 مساءً

لم يمثل رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور لاستجوابه في جلسة تحقيق كانت مقررة اليوم، وذلك بسبب إصابة كاتب القاضي منصور بجائحة ، ما اضطر الى إقفال الدائرة برمتها تمهيدا لتعقيمها، واتخاذ التدابير الصحية المناسبة.

وفي هذا الإطار، أكد مصدر قضائي في قصر العدل في بعبدا لـ”صوت بيروت أنترناشونال”، أن القاضي منصور سيحدد موعدا جديدا لاستجواب رجا سلامة الذي أوقفته المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون يوم الخميس الماضي وادعت عليه أمس مع شقيقه رياض سلامة وزوجته الأوكرانية آنا كوزاكوفا بجرائم “تبييض الأموال والإثراء غير المشروع”.

وأضاف: سيُتّخذ قرار إما بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق رجا سلامة أو إطلاق سراحه، على أن يحدد موعدا لاستجواب حاكم البنك المركزي وزوجته ويستدعيهما فور الانتهاء من استجواب رجا.

الى ذلك، استدعى المحامي العام المالي، جان طنوس، رجا سلامة، للتحقيق معه بملف يتعلق بشركة “forry” والشبهات التي تحوم حوله باختلاسات وتبييض أموال.

يذكر أنه ملف مستقل عن الملف الذي تم الإدعاء به عليه من القاضية غادة عون بناءً على شكوى “روّاد العدالة” الذي أحيل أمام قاضي التحقيق الأول نقولا منصور.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا