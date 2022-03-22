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لبنان | مهمات الدفاع المدني خلال الـ24 ساعة الماضية

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 مارس 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 22 - مارس - 2022 11:44 صباحًا

الدفاع المدني

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في 22/03/2022 البيان الآتي:

تمكن عناصر الدفاع المدني ، خلال الـ 24 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي:
-إخماد حرائق “عدد15” :
أعشاب “عدد2” : الصرفند – شتورا.
منازل “عدد5” : الدكوانة – السبتية – الشياح – طرابلس – صيدا.
سيارات “عدد2” : بسابا – بيك آب في البوشرية.
مؤسسات “عدد2” : داخل محل لصنع الأرمات في سن الفيل – محل في حي السلم.
كهرباء “عدد1” : محول في برج حمود.
نفايات “عدد1” : برج حمود.
مختلف “عدد2″ : حفرة بداخلها زيت في حوش تل صفية – خزانات مازوت في بكفيا.

– نقل وإسعاف” عدد15″ :
حوادث “عدد14″: الكفور – المتين – مار الياس”2″ – البوار – داريا – الحمرا”2” – بسابا – برج حمود – عمشيت – جل الديب – بليبل – عين المريسة.
نقل جثث “عدد1” : من طبرجا الى المستشفى.

– خدمات عامة “عدد2” : مرجعيون – الفنار.
مجموع المهمات المنفذة خلال الـ 24 ساعة الماضية 32 مهمة.
وذكرت المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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