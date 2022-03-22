لبنان | ارتفاع اسعار المحروقات وللمازوت الحصة الأكبر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ 10 دقائق

آخر تحديث: 22 - مارس - 2022 10:06 صباحًا

صدر جدول أسعار المحروقات هذا الصباح وقد سجّل ارتفاعا بأسعار مختلف المحروقات، وفي التفاصيل ان ارتفاع جديد في المشتقات النفطية سجل ما يلي:

95 أوكتان: 431000 “+14000”

98 أوكتان: 441000 “+14000″

Gaz غاز: 297000 ضش”+8000”

ارتفاع سعر المازوت ثلاثين الفا ليصبح بـ455000 ل.