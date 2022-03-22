لبنان | منخفض جوي قطبي يضرب لبنان ابتداءً من صباح الاربعاء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ 45 دقيقة

آخر تحديث: 22 - مارس - 2022 9:22 صباحًا

أفادت صفحة “Lebanon Weather Forecast” على حسابها على “فيسبوك” ان لبنان يتأثرّ إبتداءً من صباح يوم الأربعاء بِمُنخفض جويّ مصحوب بكتل هوائيّة قطبيّة. فيتحول الطقس الأربعاء الى غائم وتهطل زخات أمطار تشتدّ غزارتها تدريجياً، ومع ساعات ليل الأربعاء الخميس، تعبر الجبهة القطبيّة الأولى فيتدنّى مُستوى تساقط الثلوج ليُلامس 900م في بعض المناطق وتتراكم على المرتفعات التي يزيد إرتفاعها عن 1000م تقريبا

يرتفع مُستوى تساقط الثلج الخميس نهاراً ويُصبح فوق 1200م ليتدنى مجدداً ويُلامس 900م ليل الخميس الجُمعة وذلك مع عُبور الجبهة القطبيّة الثانية، يتحسّن الطقس بشكل واضح خلال عطلة نهاية الأسبوع مع إرتفاع درجات الحرارة.

من جهتها توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس اليوم الثلاثاء غائماً جزئياً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة نهاراً والتي تبدأ بالإنخفاض التدريجي اعتباراً من بعد الظهر، فيتكون الضباب على المرتفعات ويتحول الطقس الى غائم مع أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية والداخلية وثلوج خفيفة على ارتفاع 1200 متر وما فوق، ويبقى خطر تكون الجليد على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن 1100 متر وما فوق خلال الليل.

إذا طقس متقلب وبارد يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية لشهر آذار بحوالي 7 درجات، حتى صباح يوم الأربعاء حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي متمركز فوق تركيا مصحوب بكتل هوائية أكثر برودة، ويحمل معه أمطاراً وثلوجاً ورياحاً ناشطة، ويستمر حتى مساء الجمعة حيث ينحسر تدريجيا.